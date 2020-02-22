«Адмирал» обыграл рижское «Динамо», прервав серию из шести поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» во Владивостоке принимал рижское «Динамо» и одержал победу со счётом 3:1.



Шайбы в составе победителей забросили Никита Коростелёв, Денис Вихарев и Маркус Юнг. Баллы за результативные передачи на счету Шона Лалонда, Тимура Ахиярова, Мартина Бакоша и Юнга. У гостей отличился Картер Эштон. Ему ассистировали Александр Протапович и Гинтс Мейя.



До этого матча клуб с Дальнего Востока потерпел 6 поражений подряд. «Адмирал» дома проиграл «Амуру» – 0:4, а после этого на выезде — «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:5), «Нефтехимику» (1:6), СКА (0:6) и «Трактору» (0:5).



В следующем матче регулярного чемпионата «Адмирал» дома сыграет с «Барысом», а рижское «Динамо» отправится в гости к «Куньлунь Ред Стар».