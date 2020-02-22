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«Адмирал» обыграл рижское «Динамо», прервав серию из шести поражений

«Адмирал» обыграл рижское «Динамо», прервав серию из шести поражений
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» во Владивостоке принимал рижское «Динамо» и одержал победу со счётом 3:1.

Шайбы в составе победителей забросили Никита Коростелёв, Денис Вихарев и Маркус Юнг. Баллы за результативные передачи на счету Шона Лалонда, Тимура Ахиярова, Мартина Бакоша и Юнга. У гостей отличился Картер Эштон. Ему ассистировали Александр Протапович и Гинтс Мейя.

До этого матча клуб с Дальнего Востока потерпел 6 поражений подряд. «Адмирал» дома проиграл «Амуру» – 0:4, а после этого на выезде — «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:5), «Нефтехимику» (1:6), СКА (0:6) и «Трактору» (0:5).

В следующем матче регулярного чемпионата «Адмирал» дома сыграет с «Барысом», а рижское «Динамо» отправится в гости к «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Коростелёв (Лалонд, Ахияров) – 35:25' (5x5)   2:0 Вихарев (Юнг, Бакош) – 40:26' (5x5)   2:1 Эштон (Протапович, Мейя) – 53:32' (5x5)   3:1 Юнг (Бакош) – 59:37' (en)
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