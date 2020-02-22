Робинсон: ЦСКА без разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал, что в команде не обращают внимания на борьбу с «Ак Барсом» и СКА за первое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Мы не особенно обращаем внимание на противостояние с «Ак Барсом» и СКА. Нам важно просто выигрывать каждый следующий матч. Это важно не только с точки зрения престижа, но и как подготовка к плей-офф. Нам без разницы, с кем играть в первом раунде, поэтому итоговое место не так важно.

Но нельзя расслабленно относиться даже к последним матчам регулярного чемпионата, несмотря на расхожее мнение, что они не имеют турнирного значения. Если несерьёзно отнесёмся к этим играм, это негативно скажется на плей-офф", — приводят слова Робинсона «Известия».