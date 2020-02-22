Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Робинсон: ЦСКА без разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф

Робинсон: ЦСКА без разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал, что в команде не обращают внимания на борьбу с «Ак Барсом» и СКА за первое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы не особенно обращаем внимание на противостояние с «Ак Барсом» и СКА. Нам важно просто выигрывать каждый следующий матч. Это важно не только с точки зрения престижа, но и как подготовка к плей-офф. Нам без разницы, с кем играть в первом раунде, поэтому итоговое место не так важно.

Но нельзя расслабленно относиться даже к последним матчам регулярного чемпионата, несмотря на расхожее мнение, что они не имеют турнирного значения. Если несерьёзно отнесёмся к этим играм, это негативно скажется на плей-офф", — приводят слова Робинсона «Известия».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020