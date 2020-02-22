Форвард «Оттавы» Райан: у меня получалось не пить алкоголь 12 дней, а потом я всё испортил

Нападающий клуба «Оттава Сенаторз» Бобби Райан рассказал о лечении от алкогольной зависимости. В ноябре хоккеист был выведен из состава команды для прохождения программы помощи игрокам НХЛ.
«Было сложно, но все меня поддерживали. Почему я решил обратиться за помощью? Думаю, можно было бы назвать это приступом паники, но это было скорее осознание, что у того моего пути, не будет хорошего конца.
Я много раз просыпался подавленный, чувствуя вину и стыд. Говорил: «Я сделаю это, [брошу пить]». И у меня получалось на протяжении 12 дней. А потом я снова всё портил.
Эта программа мне очень помогла. Я безмерно рад, что сделал это. Я провел две недели, мучаясь от мысли, что эта информация появится в СМИ. Я потратил месяцы и годы, пытаясь избежать огласки, старался справиться самостоятельно», – сказал Райан в интервью пресс-службе НХЛ.
32-летний нападающий в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 16 матчах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «0» и 11 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за матч.
Годовая зарплата нападающего составляет $ 7,25 млн, действующий контракт будет действовать ещё три сезона.
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