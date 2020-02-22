Чесалин хотел клюшкой выбить шайбу у Седлака, сидя на скамейке. Судьи засчитали гол

Челябинский «Трактор» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Третья шайба в исполнении команды хозяев получилась весьма необычной. Когда форвард «Трактора» Лукаш Седлак ехал с шайбой к пустым воротам соперника, нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прямо со скамейки запасных попытался выбить шайбу клюшкой. По правилам, судьи автоматически засчитали гол, хотя игровой снаряд в сетке не оказался.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 25-й минуте, удачным броском отметился защитник челябинского клуба Ник Бэйлен. В середине второго периода «Трактор» упрочил преимущество, гол забил нападающий Томаш Гика. Судьи использовали видеопросмотр, но не увидели нарушения правил. Вскоре хозяева увеличили разрыв: две шайбы за 40 секунд записал в актив форвард Лукаш Седлак. Второй подряд матч на ноль провёл голкипер челябинского клуба Иван Федотов.