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Седлак стал рекордсменом «Трактора» по заброшенным шайбам в регулярках КХЛ

Седлак стал рекордсменом «Трактора» по заброшенным шайбам в регулярках КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Владимира Юрзинова-младшего выиграли третий матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак оформил дубль, записав на свой счёт 22-ю и 23-ю шайбы в сезоне. Таким образом, 26-летний чешский форвард побил клубный рекорд по количеству голов в одном регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Евгению Скачкову — 22 гола регулярном чемпионате-2009/2010.

Седлак проводит свой дебютный сезон в КХЛ, ранее он выступал в НХЛ.

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