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«Сочи» обыграл «Торпедо» в овертайме, сохранив шансы на плей-офф

«Сочи» обыграл «Торпедо» в овертайме, сохранив шансы на плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке победил нижегородское «Торпедо» со счётом 1:0 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа позволила команде Александра Андриевского сохранить шансы на попадание в плей-офф. «Торпедо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Все 60 минут основного времени прошли без заброшенных шайб, полевые игроки не сумели пробить голкиперов Илью Проскурякова и Андерса Линдбека. В дополнительное время победу команде хозяев принёс нападающий Сергей Шмелёв. Проскуряков оформил «сухарь», отразив 26 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Шмелёв (Мосалёв) – 62:39' (3x3)
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