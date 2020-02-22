«Сочи» обыграл «Торпедо» в овертайме, сохранив шансы на плей-офф

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке победил нижегородское «Торпедо» со счётом 1:0 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа позволила команде Александра Андриевского сохранить шансы на попадание в плей-офф. «Торпедо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Все 60 минут основного времени прошли без заброшенных шайб, полевые игроки не сумели пробить голкиперов Илью Проскурякова и Андерса Линдбека. В дополнительное время победу команде хозяев принёс нападающий Сергей Шмелёв. Проскуряков оформил «сухарь», отразив 26 бросков.