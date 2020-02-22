Андриевский: не всё в руках «Сочи», но главное — шансы на плей-офф остаются

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Торпедо» (1:0 ОТ).



«На игру наложило отпечаток, что обеим командам нужны очки. Мы пытаемся залезть в плей-офф, «Торпедо» пытается там остаться. Это была напряжённый матч, много внимания уделяли обороне. Были моменты у обеих команд, могли и мы и противник решить всё в основное время. Так получилось, что всё-таки мы взяли два очка. Понятно, что не всё в наших руках, но шансы на плей-офф остаются. Это самое главное перед следующей игрой.



План на выезд? Да какой тут может быть план! Мы отстаём. Надо сделать то, что зависит от нас, — выигрывать.



Отданное очко — катастрофа? Да нет. Тут надо смотреть, как складывалась игра. Моменты были у обеих команд, поэтому я считаю, что именно сегодня — ни вчера, ни завтра — так получилось, что мы дошли до овертайма. Больше играли в обороне, отсюда всё и пошло. Легко говорить: «Давайте выйдем и победим», но на деле это не так просто. Против нас выходит соперник, сегодня это был соперник мотивированный. Победи «Торпедо» — они в плей-офф. И нам нужны два очка, и им. Конечно, мы хотели выиграть в основное время.



Подождите с ЦСКА. Давайте начнём с того, что мы едем в гости к «Северстали». Давайте от игры к игре. Если мы теряем очки там, то о каком матче с ЦСКА идёт речь», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.