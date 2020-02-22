Немировски: «Торпедо» играло по системе. Обидно, что не забили
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги проигранного выездного матча с хоккейным клубом «Сочи» (0:1 ОТ).
«Плотная игра. Обе команды имели моменты и могли забить до овертайма. Обидно, что не забили в дополнительное время и проиграли матч. Сейчас всё в наших руках. Готовимся к следующей игре, надо выигрывать.
Сегодня мы играли по системе. Были моменты, когда можно было идти вперёд — мы шли. Опять же, обе команды играли строго, поэтому не всегда получалось»,— передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
Победа позволила команде Александра Андриевского сохранить шансы на выход в плей-офф. «Торпедо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах.
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