Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Немировски: «Торпедо» играло по системе. Обидно, что не забили

Немировски: «Торпедо» играло по системе. Обидно, что не забили
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги проигранного выездного матча с хоккейным клубом «Сочи» (0:1 ОТ).

«Плотная игра. Обе команды имели моменты и могли забить до овертайма. Обидно, что не забили в дополнительное время и проиграли матч. Сейчас всё в наших руках. Готовимся к следующей игре, надо выигрывать.

Сегодня мы играли по системе. Были моменты, когда можно было идти вперёд — мы шли. Опять же, обе команды играли строго, поэтому не всегда получалось»,— передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

Победа позволила команде Александра Андриевского сохранить шансы на выход в плей-офф. «Торпедо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020