Разин: четыре матча с «Витязем» были стыковыми. Надо было обыгрывать его раньше

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выиграного домашнего матча с подольским «Витязем» (2:1 Б).



«Поздравляю «Витязь» с выходом в плей-офф. Соглашусь, что четыре игры с «Витязем» — это такие стыковые матчи. Мы взяли четыре очка взяли со СКА, четыре очка со «Спартаком», шесть с «Динамо» — эти команды идут повыше. Жалко, что «Витязь» не обыграли раньше, как раз этих очков нам не хватает для попадания в плей-офф.



Ребят поздравляю с победой. Спасибо болельщикам, что пришли. Я думаю, что мы отблагодарили их за то, что они ходят на матчи, несмотря на результат, болеют за нас. Они видят, что мы честны.Тяжело идти, но мы идём, и сегодняшняя победа тому подтверждение», — цитирует тренера официальный сайт клуба.