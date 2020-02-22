Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кудако: «Северсталь» достойна плей-офф. Как минимум с шестой строчки могли бы выйти

Кудако: «Северсталь» достойна плей-офф. Как минимум с шестой строчки могли бы выйти
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Северстали» Вадим Кудако поделился впечатлениями от матча с «Витязем» (2:1 Б).

«Не могу сказать, что три проигрыша «Витязю» перед сегодняшнем матчем на нас давили. Наоборот, придали настроя команде, мотивировали. В тех играх результат неудачно складывался из-за каких-то, скажем так, несправедливых голов. Сегодня для нас главное — победа, а какой счёт, уже не так важно. Специальные финты на буллитах? Это всё импровизация. Следующая встреча у нас с «Сочи». Непростой соперник, принципиальный. Но настрой не меняется, на каждую игру он одинаковый. Тем более это последний матч сезона, нужно оставить положительные впечатления, поэтому выходим только на победу.

Всё равно считаю, что мы достойны плей-офф. Как минимум с шестой строчки могли бы выйти. Ближайшими нашими соперниками были «Витязь» и «Торпедо». Две-три удачные игры с ними — и я думаю, что мы бы залезли в восьмёрку», — цитирует Кудако официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020