Кудако: «Северсталь» достойна плей-офф. Как минимум с шестой строчки могли бы выйти

Защитник «Северстали» Вадим Кудако поделился впечатлениями от матча с «Витязем» (2:1 Б).



«Не могу сказать, что три проигрыша «Витязю» перед сегодняшнем матчем на нас давили. Наоборот, придали настроя команде, мотивировали. В тех играх результат неудачно складывался из-за каких-то, скажем так, несправедливых голов. Сегодня для нас главное — победа, а какой счёт, уже не так важно. Специальные финты на буллитах? Это всё импровизация. Следующая встреча у нас с «Сочи». Непростой соперник, принципиальный. Но настрой не меняется, на каждую игру он одинаковый. Тем более это последний матч сезона, нужно оставить положительные впечатления, поэтому выходим только на победу.



Всё равно считаю, что мы достойны плей-офф. Как минимум с шестой строчки могли бы выйти. Ближайшими нашими соперниками были «Витязь» и «Торпедо». Две-три удачные игры с ними — и я думаю, что мы бы залезли в восьмёрку», — цитирует Кудако официальный сайт КХЛ.