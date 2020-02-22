«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на дубль Малкина

Клуб «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Подопечные Майка Салливана провалили стартовый отрезок встречи: уже к седьмой минуте гости забили дважды усилиями нападающих Земгуса Гиргенсонса и Сэма Райнхарта. Вскоре преимущество «клинков» упрочил форвард Джек Айкел. Во втором периоде «Питтсбург» сократил отставание: шикарной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин. На 46-й минуте «Баффало» вновь увеличил разницу в счёте, гол забил форвард Джефф Скиннер. На 52-й минуте Айкел оформил дубль. В концовке окончательный счёт установил Малкин, также оформивший дубль.
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