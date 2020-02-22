Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на дубль Малкина

«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на дубль Малкина
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Подопечные Майка Салливана провалили стартовый отрезок встречи: уже к седьмой минуте гости забили дважды усилиями нападающих Земгуса Гиргенсонса и Сэма Райнхарта. Вскоре преимущество «клинков» упрочил форвард Джек Айкел. Во втором периоде «Питтсбург» сократил отставание: шикарной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин. На 46-й минуте «Баффало» вновь увеличил разницу в счёте, гол забил форвард Джефф Скиннер. На 52-й минуте Айкел оформил дубль. В концовке окончательный счёт установил Малкин, также оформивший дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Гиргенсонс (Окпосо) – 00:14' (5x5)   0:2 Райнхарт – 06:48' (5x5)   0:3 Айкел (Ристолайнен, Райнхарт) – 10:51' (5x4)   1:3 Малкин – 31:10' (5x5)   1:4 Скиннер (Юханссон, Фролик) – 45:39' (5x5)   1:5 Айкел (Далин, Ристолайнен) – 52:17' (5x4)   2:5 Малкин (Хёрнквист) – 57:57' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020