Фаст — о возможном обмене: любил «Рейнджерс» на протяжении 7 лет. Посмотрим, что случится

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Йеспер Фаст после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) прокомментировал то обстоятельство, что эта встреча может стать последней для него в стане «синерубашечников».

«Дедлайн — важная часть НХЛ в эти дни. Никогда не знаешь, что произойдёт, а лишь пытаешься сосредоточиться на игре и контролировать то, что можно контролировать. Я здесь уже семь лет. Люблю этих ребят Я любил организацию, а теперь посмотрим, что получится», — приводит слова Фаста обозреватель Винс Меркольяно.

В матче с «Шаркс» шведский форвард оформил дубль, а второй из его голов стал победным для «Рейнджерс». 28-летний нападающий на протяжении большей части сезона являлся партнёром Артемия Панарина по звену.