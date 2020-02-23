RDS: с Ковальчуком не надо спешить, мы не хотим потом кусать локти из-за его контракта

Обозреватель канадской франкоязычной телекомпании RDS Дени Готье прокомментировал ситуацию с нападающим «Монреаль Канадиенс» Ильёй Ковальчуком, которого могут обменять в другой клуб перед дедлайном, который назначен на 24 февраля в 23:00 мск.
«Ходят слухи, что агент Ильи несколько раз обсуждал с руководством клуба вопросы продления контракта. С моей точки зрения, нет смысла спешить с этим решением до дедлайна. Это не является приоритетом. Конечно, нужно максимально увеличить его стоимость на рынке, но летом всегда можно вернуться к переговорам, если будет необходимость.
Просто волнуюсь, какой же Ковальчук — настоящий: который был в «Лос-Анджелесе» или который сейчас в «Монреале». Никто не хочет потом кусать локти из-за его нового контракта, который будет слишком завышенным по отношению к результату. Здесь слишком много неопределённости. Вероятно поэтому генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен просчитывает все варианты. Но ему нужно сохранять бдительность», — отметил Готье.
- 23 февраля 2020
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