Шестёркин — о 44 сейвах: мне нравится, когда по моим воротам много бросают

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).
«Чувствую себя прекрасно. Мне нравится, когда по моим воротам много бросают. Но вообще, число бросков не важно. Надо быть готовым всегда и помогать команде побеждать», – цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.
Голкипер «Рейнджерс» отразил 44 броска и одержал седьмую победу кряду. Российский голкипер стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Шестёркин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне-1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри.
В общей сложности для россиянина этот матч стал 10-м за карьеру в НХЛ, в которых он одержал девять побед. Единственный раз Шестёркин проиграл в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), пропустив решающую шайбу на последней минуте основного времени.
- 23 февраля 2020
-
15:35
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:26
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:11
-
13:00
-
12:38
-
12:24
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
09:02
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:27
-
08:10
-
07:50
-
07:36
-
07:25
-
07:18
-
07:06