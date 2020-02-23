Шестёркин — о 44 сейвах: мне нравится, когда по моим воротам много бросают

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).

«Чувствую себя прекрасно. Мне нравится, когда по моим воротам много бросают. Но вообще, число бросков не важно. Надо быть готовым всегда и помогать команде побеждать», – цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» отразил 44 броска и одержал седьмую победу кряду. Российский голкипер стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Шестёркин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне-1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри.

В общей сложности для россиянина этот матч стал 10-м за карьеру в НХЛ, в которых он одержал девять побед. Единственный раз Шестёркин проиграл в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), пропустив решающую шайбу на последней минуте основного времени.