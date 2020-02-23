Кожевников: у «Северстали» хороший подбор молодых игроков, клубу важно его сохранить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступления череповецкой «Северстали», которая в последних четырёх матчах одержала пять побед.



«Победы „Северстали“ показывают, что команда играет до конца. Нужно уметь подобрать правильные слова, чтобы игроки бились и играли. Им надо себя показывать. Ещё в середине сезона говорил, что у череповчан много моментов, но они не могут их реализовать. А по игре у них одна из лучших команд в лиге. Ребята бьются, они нашли друг друга. У них хороший подбор игроков.

Это же не за один день делается. Команда — не компьютер, где игроков можно поставить вместе и они начнут пасы друг другу отдавать. Нужно найти нормальные сочетания. Мы видим, что менеджеры не просто так понабрали игроков, тренеры нашли интересные связки.



Сейчас нет такого понятия, как преданность клубу. Многое решают деньги. Будет жалко, если они потеряют ребят в межсезонье. Там всегда была игра и хорошая школа. Дай бог, чтобы в «Северстали» всё было нормально.



Конечно, очень важно сохранить костяк, эти ребята могут выстрелить в следующем сезоне. Если к ним добавить качественных легионеров, может получиться очень боеспособная команда. Она вообще весь сезон оставляла приятное впечатление. Забивали, правда, мало, но там есть ребята, которые могут стать достаточно хорошими бомбардирами. Вопрос, должна ли «Северсталь» играть в КХЛ, вообще не должен ставиться. В клубе нормальная, рабочая атмосфера”, — сказал Кожевников “Чемпионату”.