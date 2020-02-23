Лалонд и Гиллис дисквалифицированы на один матч за повторную драку

Защитник «Адмирала» Шон Лалонд и форвард рижского «Динамо» Колтон Гиллис дисквалифицированы на одну игру каждый, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторную драку в сезоне одноматчевой дисквалификацией и индивидуальным штрафом наказаны защитник «Адмирала» Шон Лалонд и форвард рижского «Динамо» Колтон Гиллис. Таким образом, они пропустят матчи своих команд 24 февраля», — говорится в заявлении КХЛ.



22 февраля в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» во Владивостоке принимал рижское «Динамо» и одержал победу со счётом 3:1.



В следующем матче регулярного чемпионата «Адмирал» дома сыграет с «Барысом», а рижское «Динамо» отправится в гости к «Куньлунь Ред Стар».