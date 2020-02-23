Кросби забросил «Вашингтону» в падении, у «Питтсбурга» две шайбы за 26 секунд

«Питтсбург Пингвинз», уступая к середине второго периода со счётом 0:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», смог отыграться и выйти вперёд.



«Пингвины» забросили две шайбы с интервалом в 26 секунды. Сначала отличился Патрик Хёрнквист, ему ассистировали Крис Летанг и Евгений Малкин. А уже через мгновение Сидни Кросби в падении отправил шайбу к воротам «Кэпиталз». Брэйден Холтби парировал бросок. Но шайба рикошетом от Ти Джея Оши, который упал вместе с Кросби, всё же пересекла линию.

Видео доступно на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».

Накануне «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:5. А «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3.