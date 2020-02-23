Квартальнов: перед плей-офф ребят уже не научишь, но мы в «Ак Барсе» уверены в команде

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:4), а также прокомментировал готовность своей команды к плей-офф.
«Мы играли с молодой, колючей командой. Она использовала наши ошибки, пришлось непросто. Ребята – молодцы, при 1:3 стали играть более агрессивно, забросили в большинстве. Но гол, пропущенный в большинстве, нас расстроил. Победа далась нам непросто.
Рейдеборн за 2 игры пропустил 9 шайб? Не он, а команда. Я вам больше скажу – мы за 3 игры пропустили 13 шайб. Это большая проблема, она есть, мы разбираемся. Но у нас не один Рейдеборн играет. Билялов вышел, 2 гола сразу пропустил – вы это не считаете? Тогда надо считать всех вместе, почему мы одного парня оставляем? Где-то он может сыграть неудачно, но мы в некоторых моментах его сегодня реально бросили.
Перед плей-офф немного нужно концентрацию поменять. Возврат в зону обороны, построения – много моментов. Я доволен результативностью команды, но мы недовольны голами, которые пропускаем. Их можно называть лёгкими или нет, но это потеря концентрации – если голы в формате 4 на 5 две игры подряд нам залетают. Есть моменты, которые надо поправить. Здесь – чуть-чуть психология: может быть, выдох какой-то был. Но ещё раз говорю – команда это понимает.
Тому, чему мы учили ребят весь сезон, теперь не научишь – начинаются важные, серьёзные игры. Мы уверены в команде, просто нужно убрать какие-то моменты. В команде всегда существуют какие-то проблемы, и сейчас это есть.
Слежу ли за борьбой «Амура» и «Нефтехимика» за восьмое место на Востоке? Там и «Куньлунь» может при определённых раскладах выйти. Мы примем тех соперников, которые будут. Конечно мы смотрим», — приводит слова Квартальнова сайт «Ак Барса».
- 23 февраля 2020
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