Джон Карлсон стал самым результативным защитником в истории «Вашингтона»
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон установил новое рекордное достижение среди игроков обороны клуба за всю историю. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» он отдал результативную передачу и набрал 475-е очко в играх за «столичных». Прежнее достижение по набранным балам среди защитников «Кэпиталз» принадлежало Калле Юханссону (474).
Карлсон и Ларс Эллер ассистировали Карлу Хагелину, который на 45-й минуте вывел «Вашингтон» вперёд — 3:2. В этом матче в пассиве защитника также две минуты штрафа.
Накануне в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:5. А «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3.
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