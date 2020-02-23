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«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», вернув себе лидерство в Столичном дивизионе

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», вернув себе лидерство в Столичном дивизионе
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей дубль на счету Карла Хагелина. Помимо шведа у «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали баллов за результативность.

У «Питтсбурга» гол и передача на счету форварда Евгения Малкина. Помимо россиянина заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби и Патрик Хёрнквист.

«Вашингтон» (82 очка) после этой победы вернул себе лидерство в Столичном дивизионе. «Питтсбург» (80) идёт вторым.

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