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«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря голу Барбашёва

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря голу Барбашёва
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (Миннесота, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», завершившийся победой гостей со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе «Сент-Луиса» отметились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Оскар Сундквист и россиянин Иван Барбашёв, для которого этот гол стал 10-м в текущем розыгрыше НХЛ. Единственный гол «Миннесоты» в этом матче записал на свой счёт Маркус Фолиньо.

Победа позволила «Сент-Луису» сохранить за собой первую строчку в Западной конференции и Центральном дивизионе, «Миннесота» располагается на 11-м месте в конференции и на 6-м — в дивизионе. «Сент-Луис» — действующий обладатель Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Сканделла, Парэйко) – 11:03' (5x5)   0:2 Шенн (Шварц) – 14:43' (5x5)   1:2 Фолиньо (Гринвей, Эрикссон Эк) – 21:43' (5x5)   1:3 Сундквист – 29:28' (5x5)   1:4 Барбашев (Сундквист) – 45:04' (4x5)
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