Результаты матчей НХЛ за 23 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В его программу пошло 11 матчей.

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 0:3. Россиянин Илья Ковальчук отдал голевую передачу на Пола Байрона. Это произошло за сутки до его перехода в «Вашингтон».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2. Две голевые передачи в этом матче записал на свой счёт Артемий Панарин.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6. «Каролина» победила, несмотря на то, что на лёд пришлось выпустить вратаря-любителя.

«Аризона Койотс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (буллиты)

«Ванкувер Кэнакс» — «Бостон Брюинз» — 9:3

«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5:3

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 (буллиты)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:3. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу»: подрался, забил и отдал голевую передачу.

«Баффало Сэйбрз» — «Виннипег Джетс» — 2:1

«Даллас Старз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отдал голевую передачу.