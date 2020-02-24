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Результаты матчей НХЛ за 23 февраля 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 23 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В его программу пошло 11 матчей.

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 0:3. Россиянин Илья Ковальчук отдал голевую передачу на Пола Байрона. Это произошло за сутки до его перехода в «Вашингтон».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Доми (Байрон) – 01:13' (5x5)   0:2 Доми – 10:20' (5x5)   0:3 Байрон (Ковальчук) – 37:58' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2. Две голевые передачи в этом матче записал на свой счёт Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Фаст (Панарин, Строум) – 09:35' (5x5)   1:1 Торнтон (Майер, Ферраро) – 17:55' (5x5)   1:2 Торнтон (Бёрнс, Лабанк) – 33:47' (5x4)   2:2 Зибанеджад (Панарин) – 37:27' (5x5)   3:2 Фаст (Труба, Строум) – 46:54' (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6. «Каролина» победила, несмотря на то, что на лёд пришлось выпустить вратаря-любителя.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Керфут (Маззин, Капанен) – 19:24' (5x5)   1:1 Валльмарк (Макгинн) – 25:46' (5x5)   1:2 Нидеррайтер (Нечас, Гардинер) – 29:53' (5x4)   1:3 Фёгеле (Эдмундсон, Стаал) – 30:49' (5x5)   1:4 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 33:17' (5x5)   2:4 Таварес (Бэрри, Нюландер) – 33:36' (5x5)   3:4 Энгвалль (Бэрри, Капанен) – 35:10' (5x5)   3:5 Фёгеле – 40:53' (5x5)   3:6 Нечас – 43:44' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:3

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
7 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Киллорн, Гонс) – 03:53' (5x5)   1:1 Гарланд (Любушкин, Экман-Ларссон) – 17:36' (5x5)   2:1 Келлер (Голигоски, Степан) – 18:46' (5x5)   3:1 Сёдерберг – 25:51' (5x4)   3:2 Палат (Гонс, Гурд) – 28:45' (5x5)   3:3 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 30:11' (5x5)   4:3 Ричардсон (Холл) – 31:04' (5x5)   5:3 Келлер (Круз) – 51:51' (5x5)   6:3 Гарланд (Шмальц, Холл) – 54:28' (5x4)   7:3 Степан (Гарланд, Келлер) – 58:46' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (буллиты)

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Джохансен (Блэквелл, Эллис) – 00:33' (5x5)   2:0 Гранлунд (Форсберг) – 10:31' (5x5)   2:1 Дженнер (Гербе, Матто) – 21:00' (5x5)   2:2 Робинсон (Лилья, Гавриков) – 24:50' (5x5)   2:3 Бемстрём (Нутиваара, Савар) – 37:21' (5x4)   3:3 Сиссонс (Форсберг) – 38:57' (5x5)   4:3 Гримальди – 65:00' (ПБ)

«Ванкувер Кэнакс» — «Бостон Брюинз» — 9:3

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
9 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Стечер (Мотт) – 04:14' (5x5)   1:1 Пастрняк (Грызлик) – 07:06' (5x5)   2:1 Хорват (Миллер, Танев) – 11:08' (5x4)   3:1 Годетт (Хьюз) – 25:32' (5x5)   4:1 Пирсон (Эрикссон, Майерс) – 34:48' (5x5)   5:1 Эрикссон (Эдлер, Стечер) – 35:39' (5x5)   6:1 Петтерссон (Миллер, Стечер) – 40:46' (5x5)   6:2 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 46:28' (5x4)   6:3 Вагнер (Грызлик, Курали) – 48:11' (5x5)   7:3 Тоффоли (Миллер) – 51:10' (5x5)   8:3 Тоффоли (Тоффоли) – 53:03' (5x5)   9:3 Виртанен (Эдлер, Стечер) – 58:15' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5:3

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Хоффман (Писик, Трочек) – 03:28' (5x5)   1:1 Носек (Ривз, Холден) – 11:52' (5x5)   1:2 Дадонов (Барков, Яндл) – 20:42' (5x4)   2:2 Каррье (Стивенсон) – 32:39' (5x5)   3:2 Пасиоретти (Теодор) – 39:08' (4x4)   4:2 Смит (Маршессо, Штястны) – 40:19' (5x5)   4:3 Саарела (Хоффман, Дадонов) – 45:11' (5x5)   5:3 Шмидт (Штястны, Носек) – 58:43' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 (буллиты)

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вагнер – 04:47' (бул)   1:1 Грейвз (Ландеског, Коул) – 36:35' (5x5)   1:2 Донской – 65:00' (ПБ)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:3. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу»: подрался, забил и отдал голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Врана – 06:12' (5x5)   1:1 Хёрнквист (Летанг, Малкин) – 34:47' (5x5)   1:2 Кросби (Цукер, Петтерссон) – 35:13' (5x5)   2:2 Уилсон (Бекстрём) – 41:16' (4x4)   3:2 Хагелин (Эллер, Карлсон) – 44:41' (5x5)   3:3 Малкин (Раст) – 48:50' (5x5)   4:3 Оши – 50:40' (5x5)   5:3 Хагелин (Бекстрём, Оши) – 59:13' (en)

«Баффало Сэйбрз» — «Виннипег Джетс» — 2:1

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Окпосо (Гиргенсонс, Йокихарью) – 09:58' (5x5)   1:1 Уилер (Харкинс, Шайфли) – 16:37' (5x5)   2:1 Окпосо (Гиргенсонс, Монтур) – 47:47' (5x5)

«Даллас Старз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отдал голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Павелски (А. Радулов, Янмарк) – 15:20' (5x5)   1:1 Кубалик (Кейн, Кит) – 27:06' (4x3)   2:1 Сегин (Перри, Бенн) – 36:29' (5x5)
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