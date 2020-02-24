Результаты матчей НХЛ за 23 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В его программу пошло 11 матчей.
«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 0:3. Россиянин Илья Ковальчук отдал голевую передачу на Пола Байрона. Это произошло за сутки до его перехода в «Вашингтон».
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2. Две голевые передачи в этом матче записал на свой счёт Артемий Панарин.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6. «Каролина» победила, несмотря на то, что на лёд пришлось выпустить вратаря-любителя.
«Аризона Койотс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:3
«Нэшвилл Предаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (буллиты)
«Ванкувер Кэнакс» — «Бостон Брюинз» — 9:3
«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5:3
«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 (буллиты)
«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:3. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу»: подрался, забил и отдал голевую передачу.
«Баффало Сэйбрз» — «Виннипег Джетс» — 2:1
«Даллас Старз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отдал голевую передачу.
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