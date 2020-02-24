Защитник «Барыса» Сведберг вновь травмировался. Он провёл только 10 матчей в сезоне

Казахстанский «Барыс» отправил в список травмированных защитника Виктора Сведберга, информирует официальный сайт команды. Сообщается, что 28-летний шведский хоккеист получил повреждение во встрече с «Салаватом Юлаевым».



Швед совсем недавно восстановился после тяжёлой травмы. В текущем регулярном чемпионате он провёл только 10 встреч.



Сведберг присоединился к «Барысу» в ходе минувшего сезона. На его счету 25 матчей в регулярном чемпионате сезона-2018/19, за которые он набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф шведский хоккеист отметился двумя результативными передачами в 12 играх. Прошедший сезон стал для 27-летнего хоккеиста первым, проведённым в Континентальной хоккейной лиге.