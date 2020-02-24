Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 23 февраля 2020 года

23 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 12 российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт гол и результативную передачу, форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой, голкиперы Антон Худобин и Семён Варламов одержали победы в своих матчах.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Худобин



Варламов «Даллас»



«Айлендерс» 31 из 32



29 из 30 96,9%



96,7% 2:1



4:1