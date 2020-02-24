Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 23 февраля 2020 года
23 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 12 российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт гол и результативную передачу, форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой, голкиперы Антон Худобин и Семён Варламов одержали победы в своих матчах.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
Варламов
|«Даллас»
«Айлендерс»
|31 из 32
29 из 30
|96,9%
96,7%
|2:1
4:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбр
|Время
|Малкин (н)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Гурьянов (н)
Радулов (н)
Куликов (з)
Елесин (з)
Барбашёв (н)
Прохоркин (н)
|«Питтсбург»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Даллас»
«Даллас»
«Виннипег»
«Калгари»
«Сент-Луис»
«Лос-Анджелес»
|1+1
0
0
0
0
0+1
0
0
1+0
0
|+1
-1
-1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
|4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
|3
1
2
1
3
3
0
0
1
0
|3
5
0
0
0
3
0
5
0
0
|0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
|71%
-
53%
-
-
-
-
-
40%
50%
|19.05
19.00
17.15
22.49
08.00
12.53
22.09
14.21
14.01
10.19
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