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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 23 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 23 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

23 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 12 российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт гол и результативную передачу, форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой, голкиперы Антон Худобин и Семён Варламов одержали победы в своих матчах.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Худобин

Варламов		«Даллас»

«Айлендерс»		31 из 32

29 из 30		96,9%

96,7%		2:1

4:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрВремя
Малкин (н)

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Гурьянов (н)

Радулов (н)

Куликов (з)

Елесин (з)

Барбашёв (н)

Прохоркин (н)		«Питтсбург»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Даллас»

«Даллас»

«Виннипег»

«Калгари»

«Сент-Луис»

«Лос-Анджелес»		1+1

0

0

0

0

0+1

0

0

1+0

0		+1

-1

-1

+1

0

+1

+1

+1

+1

0		4

2

2

0

0

0

0

0

0

0		3

1

2

1

3

3

0

0

1

0		3

5

0

0

0

3

0

5

0

0		0

0

0

2

0

0

0

0

1

0		71%

-

53%

-

-

-

-

-

40%

50%		19.05

19.00

17.15

22.49

08.00

12.53

22.09

14.21

14.01

10.19
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