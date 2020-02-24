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Овечкин: «Вашингтон» сохранял спокойствие, мы играем в крепкий хоккей

Овечкин: «Вашингтон» сохранял спокойствие, мы играем в крепкий хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Питтсбург Пингвинз» (5:3).

«Мы сохраняли спокойствие. Мы знали, что играем в крепкий хоккей. Да, они забили два быстрых гола во втором периоде. Но нам просто надо было не паниковать. Хагелин забил важный гол, благодаря чему мы вышли вперёд. И потом, мы знали, что если будем играть так же, то добьёмся результата», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль сделал Карл Хагелин. Помимо шведа у «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали баллов за результативность.

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