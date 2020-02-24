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11-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

11-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Хоккей / Прочие 0

11-летние хоккеисты устроили массовую драку на детском турнире в Тольятти. 23 февраля в Тольятти закончился этап Кубка федерации ПФО среди 11-летних игроков. Участие в нём приняли команды из Нефтекамска, Оренбурга и Тольятти

Игроки тольятинских команд «Лада» и «Волгарь» устроили массовую драку в заключительной игре турнира. Зачинщиками потасовки стали игроки, которые в тот момент были на льду. Причина драки осталась неизвестной. Очень быстро к потасовке присоединились и игроки со скамейки запасных. Какое-то время арбитры и тренеры не могли разнять дерущихся юных хоккеистов. Происходящее попало на видео.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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