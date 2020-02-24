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Светлов: «Барыс» опережал нас во всех компонентах, быстрые голы стали холодным душем

Светлов: «Барыс» опережал нас во всех компонентах, быстрые голы стали холодным душем
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги проигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:3).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Мы немного сегодня были медленнее, чем соперник. Соперник во всех компонентах нас опережал. Не успевали где-то, ошибки были. В начале первого периода быстрые два гола пропустили, как холодный душ. Третий гол тоже получился такой – на контратаке. Лёгкие голы мы пропустили. После 0:3 перевести игру в свою сторону – для этого нужны колоссальные силы, которых сегодня не было. Ребята старались, но больше одной шайбы мы не забили. Это принесло нам неудачный результат», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».

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