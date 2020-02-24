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«Куньлунь» проиграл рижскому «Динамо» и потерял шансы на плей-офф

«Куньлунь» проиграл рижскому «Динамо» и потерял шансы на плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» в Новосибирске потерпел поражение от рижского «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После поражения «драконы» потеряли шансы на участие плей-офф, уступив последнюю путёвку в Кубок Гагарина нижнекамскому «Нефтехимику». Латвийская команда выиграла третий из четырёх последних матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Эштон Картер. Вскоре латвийский клуб упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Лаурис Дарзиньш. На 53-й минуте «Куньлунь» сократил отставание, голом отметился нападающий Деванте Смит-Пелли, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Эштон (Дарзиньш, Редлихс М.) – 28:32' (5x4)   0:2 Дарзиньш (Шваненбергс, Липсбергс) – 30:57' (5x5)   1:2 Смит-Пелли (Спроул, Бартли) – 52:51' (5x5)
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