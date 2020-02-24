«Куньлунь» проиграл рижскому «Динамо» и потерял шансы на плей-офф
Китайский «Куньлунь Ред Стар» в Новосибирске потерпел поражение от рижского «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После поражения «драконы» потеряли шансы на участие плей-офф, уступив последнюю путёвку в Кубок Гагарина нижнекамскому «Нефтехимику». Латвийская команда выиграла третий из четырёх последних матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Эштон Картер. Вскоре латвийский клуб упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Лаурис Дарзиньш. На 53-й минуте «Куньлунь» сократил отставание, голом отметился нападающий Деванте Смит-Пелли, установив окончательный счёт.
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