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Ковальчук будет играть в «Вашингтоне» под 17-м номером

Ковальчук будет играть в «Вашингтоне» под 17-м номером
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Илья Ковальчук, который был выменян в «Вашингтон Кэпиталз» из «Монреаль Канадиенс» в обмен на право выбора в третьем раунде драфта, будет играть за новый клуб под семнадцатым номером. Об этом сообщила пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.

Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.

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