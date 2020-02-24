Ковальчук будет играть в «Вашингтоне» под 17-м номером
Российский нападающий Илья Ковальчук, который был выменян в «Вашингтон Кэпиталз» из «Монреаль Канадиенс» в обмен на право выбора в третьем раунде драфта, будет играть за новый клуб под семнадцатым номером. Об этом сообщила пресс-служба «столичных» в «Твиттере».
«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.
«Русская пятёрка в «Вашингтоне»! У фанатов течёт слюна». Америка — об обмене Ковальчука
Похоже, когда деньги не важны, все остаются в плюсе.
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