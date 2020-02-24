«Торонто» выставил Тимашова на драфт отказов, его забрал «Детройт»

Перед закрытием трансферного окна в Национальной хоккейной лиге клубы совершили ряд очередных обменов. «Торонто Мэйпл Лифс» выставил Дмитрия Тимашова на драфт отказов, оттуда его забрал «Детройт Ред Уингз». Кроме того, «листья» выменяли защитника Калле Розена из «Колорадо Эвеланш», отдав взамен вратаря Майкла Хатчинсона.



«Бостон Брюинз» обменял форварда Ника Ричи из «Анахайм Дакс». В обратном направлении проследовал нападающий Дэнтон Хайнен.

«Оттава Сенаторз» выменял форварда Мэттью Пека из «Монреаля», отдав в «Канадиенс» нападающего Аарона Лучука и выбор в седьмом раунде предстоящего драфта.



Кроме того, «Нью-Йорк Айлендерс» до закрытия трансферного окна работает над обменом Зака Паризе из «Миннесоты Уайлд».