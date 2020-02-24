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«Питтсбург» обменял Кагуна в «Баффало» на Шири и Родригеса

«Питтсбург» обменял Кагуна в «Баффало» на Шири и Родригеса
Хоккей / НХЛ 0

Перед закрытием трансферного окна в Национальной хоккейной лиге между клубами оформлена очередная сделка. «Питтсбург Пингвинз» обменял в «Баффало Сэйбрз» нападающего Доминика Кагуна, форварды Конор Шири и Эван Родригес проследовали в обратном направлении.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кагун в 50 матчах набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+6» Его контракт с окладом $ 925 тыс. заканчивается в конце сезона.

На счету Шири 9 заброшенных шайб и 10 результативных передач при показателе полезности «–4» в 55 играх. Его контракт, с кэп-хитом $ 3, млн будет действовать до конца сезона.

Родригес в 38 матчах набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «–8». Его соглашение, с зарплатой $ 2 млн, рассчитано также до конца сезона.

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