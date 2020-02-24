«Вашингтон Кэпиталз» поздравил Овечкина со второй беременностью его жены

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, в «Твиттере» поздравил российского форварда с беременностью его супруги Анастасии Шубской.
Ранее Шубская опубликовала фотографию в «Инстаграме», которую сопроводила подписью: «Мы очень тебя ждём».
Пара уже воспитывает сына — Сергея.
Овечкин несколько дней назад добрался до отметки в 700 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Александр приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
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