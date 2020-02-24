Ватанен перешёл в «Каролину»

«Каролина Харрикейнз» достиг договорённости с «Нью-Джерси Дэвилз» относительно обмена защитника Сами Ватанена.

28-летний финский хоккеист провёл 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он записал в актив 23 (5+18) очка при полезности «–12».

Соглашение Ватанена, с зарплатой $ 4,8 млн, истекает в конце сезона. Финн пропустил последние несколько недель из-за травмы ноги.

Ранее стало известно, что «Каролина Харрикейнз» активно продаёт мерч в честь водителя лёдозаливочной машины Дэвида Эйрса, который стал экстренным голкипером «ураганов» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).

В продажу поступили специальные футболки, которых, как сообщается, продано уже 3200 штук.

В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить играть. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «Замбони» Эйрсу. Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.