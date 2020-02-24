«Чикаго» обменял Ленера в «Вегас»

Перед закрытием трансферного окна в Национальной хоккейной лиге состоялась очередная громкая сделка. «Чикаго Блэкхоукс» обменял голкипера Робина Ленера в «Вегас Голден Найтс».



1 июля 2019 года вратарь подписал однолетнее соглашение с «Чикаго» на $ 5 млн. Он отмечал, что готов продлить контракт лишь при сохранении зарплаты. Летом 28-летний голкипер должен был стать неограниченно свободным агентом.



Как отмечает журналист Боб Маккензи в «Твиттере», в обмен на Ленера «Чикаго» получит право выбора во втором раунде драфта и группу проспектов. В «Вегасе» Ленер будет защищать ворота вместе с Марком-Андре Флёри.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Ленер сыграл за «Чикаго» 33 матча, пропуская в среднем за игру 3,01 шайбы и отражая 91,8% бросков.