Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маклеллан: Ковальчук готов сделать всё, чтобы помочь «Вашингтону» выиграть чемпионство

Маклеллан: Ковальчук готов сделать всё, чтобы помочь «Вашингтону» выиграть чемпионство
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил перспективы российского форварда Ильи Ковальчука, который был выменян в столичный клуб из «Монреаль Канадиенс» на право выбора в третьем раунде драфта.

«Я говорил с ним несколько раз о принятии роли, и он готов сделать всё, если есть шанс выиграть чемпионство. Думаю, он подходит команде, может помочь в атаке, в розыгрышах. В „Монреале“ о нём так хорошо отзываются, так что решение выменять его было очень лёгким.

В декабре мы тоже обсуждали приглашение Ковальчука, но тогда из-за его ситуации в «Лос-Анджелесе» было тяжело понять, в какой он форме, как он играет. Тогда нам было тяжело вместить его под потолком зарплат", — цитирует Маклеллана в своём «Твиттере» журналист Том Гулитти.

Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.

Ковальчук: «Вашингтон» хочет выиграть Кубок. Надеюсь, мы наведём шороху в плей-офф
Ковальчук будет играть в «Вашингтоне» под 17-м номером
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020