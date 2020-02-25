Маклеллан: Ковальчук готов сделать всё, чтобы помочь «Вашингтону» выиграть чемпионство

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил перспективы российского форварда Ильи Ковальчука, который был выменян в столичный клуб из «Монреаль Канадиенс» на право выбора в третьем раунде драфта.

«Я говорил с ним несколько раз о принятии роли, и он готов сделать всё, если есть шанс выиграть чемпионство. Думаю, он подходит команде, может помочь в атаке, в розыгрышах. В „Монреале“ о нём так хорошо отзываются, так что решение выменять его было очень лёгким.

В декабре мы тоже обсуждали приглашение Ковальчука, но тогда из-за его ситуации в «Лос-Анджелесе» было тяжело понять, в какой он форме, как он играет. Тогда нам было тяжело вместить его под потолком зарплат", — цитирует Маклеллана в своём «Твиттере» журналист Том Гулитти.

Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.

Ковальчук: «Вашингтон» хочет выиграть Кубок. Надеюсь, мы наведём шороху в плей-офф