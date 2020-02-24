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Ковальчук: «Вашингтон» хочет выиграть Кубок. Надеюсь, мы наведём шороху в плей-офф

Ковальчук: «Вашингтон» хочет выиграть Кубок. Надеюсь, мы наведём шороху в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Илья Ковальчук, который накануне стал игроком «Вашингтон Кэпиталз» после обмена из «Монреаль Канадиенс», отметил, что надеется вместе с новым клубом удачно выступить в розыгрыше плей-офф.

«Мы недавно играли с «Вашингтоном», и я чувствую, что могу помочь команде. Она и так уже хороша по всем фронтам. Это великолепная возможность, я знаю многих ребят там. Играл против них, играл вместе с ними в сборной России и других командах. Рад переходу. «Вашингтон» хочет выиграть Кубок, так что, надеюсь, мы наведём шороху в плей-офф», — сказал Ковальчук во время прощальной пресс-конференции в «Монреале».

«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.

Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.

Ковальчук: у «Монреаля» были и другие предложения, клуб предоставил выбор мне
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