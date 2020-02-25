Овечкин получит от «Нью-Джерси» сетку от ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ

22 февраля 2020 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) забил 700-й гол за карьеру в лиге. 34-летний россиянин стал восьмым хоккеистом в истории лиги, кому покорилась эта отметка.
Пресс-служба «Дэвилз» опубликовала видео, на котором запечатлено, как сотрудник клуба срезает сетку с ворот, чтобы впоследствии отправить её Овечкину.
«Получил шайбу, получил клюшку, а теперь получит и сетку. Большое спасибо, «Дэвилз», — говорится в «твиттере „Вашингтона“ о подарке от „Нью-Джерси“.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».
Россиянин стал вторым по скорости достижения отметки 700 голов в НХЛ, и для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.
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