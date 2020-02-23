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Могильный — Овечкину: если будет здоровье, забьёшь ещё столько же — 700

Могильный — Овечкину: если будет здоровье, забьёшь ещё столько же — 700
Хоккей / НХЛ 0

Бывший нападающий клубов НХЛ Александр Могильный поделился мнением о новом достижении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) российский форвард забросил 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

«Цифра говорит сама за себя. 700 голов в НХЛ — это нереально. Саня — красавец полный! Тебе ещё играть и играть! Самое главное — здоровья! У тебя в запасё еще полно бензина! Рекорд Гретцки побить реально. Если будет здоровье, ты забьёшь ещё столько же — 700. Продолжай в том же духе», – цитирует Могильного пресс-служба НХЛ.

Россиянин стал вторым по скорости достижения отметки 700 голов в НХЛ, и для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.

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