Яшин — о Ковальчуке: обмен в «Вашингтон» — хороший шанс на победу в Кубке Стэнли

Чемпион мира Алексей Яшин поделился мнением о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука завоевать Кубок Стэнли в новом клубе.
«Обмен в «Вашингтон» — хороший шанс на победу в Кубке Стэнли. Во всяком случае теперь возможностей завоевать трофей у Ильи больше, чем было раньше. Ведь с предыдущими командами это сделать было трудно. «Лос-Анджелес» шёл внизу турнирной таблицы. А «Монреаль» сохранял шансы попасть в плей-офф, но до сих пор неизвестно, получится ли у него это сделать. А «Вашингтон», скорее всего, там будет.
И это точно даёт большие шансы на Кубок Стэнли, потому что в НХЛ любой участник плей-офф может реально претендовать на итоговую победу. Остаётся только пожелать Ковальчуку удачи. Ещё неизвестно, с кем его поставят в одно звено, но думаю, что в клубе понимают, как использовать потенциал Ильи, раз пошли на этот обмен», — приводят слова Яшина «Известия».
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