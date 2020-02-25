Немчинов: «Монреаль» платит Ковальчуку половину зарплаты, «Вашингтон» ничего не теряет

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука завоевать Кубок Стэнли в новом клубе.

«Думаю, в выигрыше остались все стороны: и менеджмент «Монреаля», который подписал Ковальчука за небольшие деньги, и сам игрок, который попал в «Вашингтон» и теперь с высокой вероятностью сыграет в плей-офф, и сам столичный клуб, усилившийся высококлассным форвардом.

А с учётом того, что половину и без того небольшой по меркам НХЛ зарплаты Ковальчуку продолжит платить «Монреаль», «Вашингтон» вообще почти ничего не теряет», — приводят слова Немчинова «Известия».

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьей командой в сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в нынешнем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.