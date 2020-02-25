«Металлург» забронировал за собой седьмую строчку Востока

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила магнитогорский «Металлург» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, «Металлург» окончательно закрепился на седьмой строчке Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с победителем дивизиона Чернышёва.



Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На старте второго периода хозяева упрочили преимущество, гол в актив записал защитник Олег Пиганович. На 32-й минуте подопечные Николая Заварухина забили вновь усилиями форварда Егора Миловзорова. На старте третьего периода «Металлург» сократил отставание, гол забил защитник Евгений Бирюков. Вскоре шайбу забросил форвард «Сибири» Юусо Пустинен, установив окончательный счёт.