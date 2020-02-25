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«Салават Юлаев» стал шестым на Востоке во втором сезоне подряд

«Салават Юлаев» стал шестым на Востоке во втором сезоне подряд
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила магнитогорский «Металлург» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Благодаря поражению «Металлурга» обеспечил себе шестую строчку на Востоке уфимский «Салават Юлаев». Уфимцы стали шестыми во втором сезоне подряд.

Подопечные Николая Цулыгина сегодня, 25 февраля, сыграют с «Ак Барсом» в «зелёном дерби».

Составы команд:

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;
Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.

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