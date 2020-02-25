Минское «Динамо» установило антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб
Минское «Динамо» пропустило две шайбы в первом периоде домашней встречи с ярославским «Локомотивом». Таким образом, на счету клуба из Беларуси теперь 226 пропущенных шайб в текущем регулярном чемпионате, это новый антирекорд Континентальной хоккейной лиги.
Ранее антирекорд КХЛ принадлежал подольскому «Витязю», который в сезоне-2008/2009 пропустил 225 голов. «Динамо» в нынешнем сезоне осталось провести ещё один матч — с московским «Динамо» 27 февраля. Встреча будет домашней для «зубров».
«Динамо» — худшая команда текущего сезона и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции с 37 баллами после 60 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
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