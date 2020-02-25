Торнтон разочарован, что «Сан-Хосе» его не обменял

40-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон разочарован, что калифорнийская команда не обменяла его в преддверии дедлайна.

«С возрастом приходит понимание, что шансов становится всё меньше. Мне бы хотелось получить шанс. Я хотел этого. Гоняюсь за ним на протяжении двадцати двух лет», — приводит слова Джо Торнтона обозреватель Кевин Круз на своей странице в «Твиттере».

Незадолго до дедлайна у Торнтона были варианты продолжения карьеры в «Бостон Брюинз» и «Даллас Старз». Он уже защищал цвета команды из Массачусетса.

В нынешнем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 62 матчах, набрав в них 27 очков (4+27). В национальной лиге нападающий провёл 1628 матчей и набрал 1505 очков (417+1088).