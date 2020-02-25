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«Зелёное дерби»: Уфа заработала 47 минут штрафа за период, трижды пропустив в меньшинстве

«Зелёное дерби»: Уфа заработала 47 минут штрафа за период, трижды пропустив в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» неудачно провёл второй период гостевой встречи с казанским «Ак Барсом». Подопечные Николая Цулыгина заработали 47 минут штрафа и пропустили три шайбы в меньшинстве. Хозяева за второй период не удалились ни разу.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Составы команд на «зелёное дерби»:

«Ак Барс»

Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;
Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.

«Салават Юлаев»

Кареев (Метсола);
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.

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