«Зелёное дерби»: Уфа заработала 47 минут штрафа за период, трижды пропустив в меньшинстве

Уфимский «Салават Юлаев» неудачно провёл второй период гостевой встречи с казанским «Ак Барсом». Подопечные Николая Цулыгина заработали 47 минут штрафа и пропустили три шайбы в меньшинстве. Хозяева за второй период не удалились ни разу.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Составы команд на «зелёное дерби»:



«Ак Барс»



Билялов (Рейдеборн);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;

Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.



«Салават Юлаев»



Кареев (Метсола);

Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.