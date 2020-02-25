Овечкин и Ковальчук минувшим летом обсуждали выступление в одной команде

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз прокомментировал переход в столичную команду Ильи Ковальчука. По его словам, минувшим летом они обсуждали возможность выступлений в одном коллективе.
«Никогда не знаешь, что может произойти. Но минувшим летом мы говорили о том, что было бы здорово, если Илья когда-нибудь перебрался в „Вашингтон Кэпиталз“», — приводит слова Овечкина обозреватель Саманта Пёлль на своей странице в «Твиттере».
Ковальчук стал игроком «Кэпиталз» в преддверии дедлайна обменов. Для него это уже третья команда в сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в этом сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. В НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
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