«Северсталь» одолела потерявший шансы на плей-офф «Сочи»

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке со счётом 3:2 обыграла хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Черноморский клуб потерял шансы на участие в плей-офф после победы «Торпедо» в параллельном матче.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команде хозяев удалось быстро открыть счёт, уже на четвёртой минуте голом отметился защитник Илья Хохлов. Вскоре «Северсталь» забила вновь усилиями защитника Джеффри Кинрейда. Вскоре гости сократили отставание, точный бросок в актив записал форвард Никита Точицкий. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Александр Петунин и Денис Мосалёв. Больше в матче голов забито не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.