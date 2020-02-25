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«Северсталь» одолела потерявший шансы на плей-офф «Сочи»

«Северсталь» одолела потерявший шансы на плей-офф «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке со счётом 3:2 обыграла хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Черноморский клуб потерял шансы на участие в плей-офф после победы «Торпедо» в параллельном матче.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команде хозяев удалось быстро открыть счёт, уже на четвёртой минуте голом отметился защитник Илья Хохлов. Вскоре «Северсталь» забила вновь усилиями защитника Джеффри Кинрейда. Вскоре гости сократили отставание, точный бросок в актив записал форвард Никита Точицкий. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Александр Петунин и Денис Мосалёв. Больше в матче голов забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хохлов (Морозов, Капустин) – 03:27' (5x4)   2:0 Кинрейд (Якимов) – 04:48' (5x5)   2:1 Точицкий (Мосалёв, Александров) – 15:59' (5x5)   3:1 Петунин – 21:39' (5x5)   3:2 Мосалёв (Эллис, Точицкий) – 36:11' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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