«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Салават Юлаев» открыл счёт на 11-й минуте встречи: точным броском отметился нападающий Сакари Маннинен. На 26-й минуте Маннинен оформил дубль, на что через пять минут «Ак Барс» ответил заброшенной шайбой форварда Виктора Тихонова в большинстве. До конца второго периода хозяева забили ещё дважды усилиями Андрея Педана и Артёма Галимова, оба раза реализовав численное преимущество. В оставшееся основное время шайб больше заброшено не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.