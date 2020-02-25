«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Салават Юлаев» открыл счёт на 11-й минуте встречи: точным броском отметился нападающий Сакари Маннинен. На 26-й минуте Маннинен оформил дубль, на что через пять минут «Ак Барс» ответил заброшенной шайбой форварда Виктора Тихонова в большинстве. До конца второго периода хозяева забили ещё дважды усилиями Андрея Педана и Артёма Галимова, оба раза реализовав численное преимущество. В оставшееся основное время шайб больше заброшено не было.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Маннинен (Ларсен, Умарк) – 10:06' (5x5) 0:2 Маннинен (Гиматов, Хартикайнен) – 25:10' (5x5) 1:2 Тихонов (Петров, Азеведу) – 30:15' (5x4) 2:2 Педан (Викстранд, Азеведу) – 33:37' (5x3) 3:2 Галимов (Галиев, Азеведу) – 36:18' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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