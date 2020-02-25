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Цулыгин: понравилась игра «5 на 5», ни в чём не уступали «Ак Барсу»

Цулыгин: понравилась игра «5 на 5», ни в чём не уступали «Ак Барсу»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3), отметив, что эпизодами его команда даже превосходила казанцев.

"«Ак Барс» поздравляю с победой. По нашей игре хочется сказать, что очень понравилась игра «5 на 5», ни в чём не уступали сопернику, где-то даже превосходили. Хороший был матч, и очень много будет после игры видеоматериала, чтобы разобрать меньшинство, перед плей-офф это не помешает.

Что касается того, что много удалений, сейчас сложно сказать. Позже посмотрим, как игра шла, и из-за чего это происходило. Нужно сказать, что все шесть матчей с «Ак Барсом» в сезоне были хорошими: с разницей в одну шайбу, овертайм, буллиты", — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

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