Хартли: впереди «Авангард» ждут игры с Уфой. Думаю, это будет захватывающее зрелище

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:4).
«Мы продемонстрировали хорошую игру, но не можем забить победный гол. Все стараются, но пока не выходит. Я горд, как мы провели регулярку. Впереди нас ждут встречи с Уфой. Я думаю, это будет захватывающее зрелище, которое понравится всем болельщикам. С нетерпением жду плей-офф.
Поражения в концовке сезона? Все игры проходили на равных, игры заканчивались с таким счётом, как в плей-офф. Я доволен действами ребят. Нам необходимо подтянуть большинство. У нас хорошие игроки, мы сможем это сделать.
В плей-офф необходимо показывать, как сильно ты хочешь побеждать. Регулярка — это марафон, а плей-офф — спринт. У нас много лидеров, есть характер. Команда по сравнению с прошлым сезоном сильно изменилась, но мы заслужили место в плей-офф. Надеюсь, проведём его хорошо.
Борьба была равной, а решения судей я не комментирую. Все всё сами видели. Шумакову наложили несколько швов, но перелома нет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 25 февраля 2020
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